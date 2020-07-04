Суд щодо MH17: захист росіянина отримає доступ до уламків літака

Захист обвинуваченого у справі збиття MH17 росіянина Олега Пулатова отримав від суду дозвіл оглянути уламки авіалайнера.

Про це повідомили у пресслужбі суду в Нідерландах за підсумками засідання 3 липня, пише "Європейська правда".

Суд дозволив захисту Пулатова отримати доступ і оглянути реконструкцію MH17 зі своїм експертом і оцінити пошкодження.

Суд також вирішив, що ще один запит буде направлено до Сполучених Штатів за супутниковими знімками, на яких, як вважається, видно запуск ракети. Суд зазначив, що останній запит на ці зображення був у 2016 році і тепер необхідний повторний, оскільки в суді почалася експертиза.

Водночас суд не прийняв поки що рішення стосовно значної кількості запитів захисту росіянина, зокрема, щодо необхідності розслідування альтернативних версій катастрофи літака.

"Захист вважає, що пояснення (причин катастрофи), відмінні від сценарію з "Буком", не можна виключати. Суд зазначає, що в цьому випадку у першу чергу повинні бути оскаржені основи сценарію з "Буком", представлені прокуратурою. Обвинувачений ще не зробив ніяких заяв щодо цього.

Його хід дій під час розгляду важливий. Якщо обвинувачений заявляє, наприклад, що він був десь зовсім в іншому місці і не має нічого спільного з висунутими проти нього звинуваченнями, навіщо йому хотіти розслідувати інші сценарії?" - йдеться у повідомленні суду.

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Слухання у справі MH17 поновляться 31 серпня, коли захист родичів жертв катастрофи отримає можливість звернення до суду, щоб відповісти на запитання щодо можливих вимог про відшкодування збитків.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

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