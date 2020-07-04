Суд по MH17: защита россиянина получит доступ к обломкам самолета

Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина Олега Пулатова получила от суда разрешение осмотреть обломки авиалайнера.

Об этом сообщили в пресс-службе суда в Нидерландах по итогам заседания 3 июля, пишет "Европейская правда".

Суд разрешил защите Пулатова получить доступ и осмотреть реконструкцию MH17 со своим экспертом и оценить повреждения.

Суд также решил, что еще один запрос будет направлен в Соединенные Штаты по спутниковым снимкам, на которых, как считается, видно запуск ракеты. Суд отметил, что последний запрос на эти изображения был в 2016 году и теперь необходим повторный, поскольку в суде началась экспертиза.

В то же время суд не принял пока решения по значительному количеству запросов защиты россиянина, в частности, о необходимости расследования альтернативных версий крушения самолета.

"Защита считает, что объяснения (причин катастрофы), отличные от сценария с "Буком", нельзя исключать. Суд отмечает, что в этом случае в первую очередь должны быть обжалованы основы сценария с "Буком", представленные прокуратурой. Обвиняемый еще не сделал никаких заявлений по этому поводу.

Его ход действий при рассмотрении важен. Если обвиняемый заявляет, например, что он был где-то совсем в другом месте и не имеет ничего общего с выдвинутыми против него обвинениями, зачем ему хотеть расследовать другие сценарии?", - говорится в сообщении суда.

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Слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа, когда защита родственников жертв катастрофы получит возможность обращения в суд, чтобы ответить на вопрос о возможных требованиях о возмещении убытков.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.