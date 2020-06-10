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У суді щодо MH17 розкрили свідчення очевидця запуску ракети

Середа, 10 червня 2020, 18:19

Під час слухань у справі збиття малайзійського Боїнга в небі над Донбасом прокурор розповів, що у слідства є очевидець пуску ракети, та поділився його свідченнями. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

Нагадаємо, про існування свідка запуска ракети стало відомо в лютому. Представник прокуратури Тейсі Бергер повідомив у середу в рамках попередніх слухань, що свідок проходить у справі як X48. 

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"Цей свідок заявляє, що 17 липня 2014 року у другій половині дня, біля блокпоста самопроголошеної ДНР на дорозі зі Сніжного до Саур-Могили, він побачив, як їхав Бук, і через кілька хвилин почув і побачив, що ракета була запущена. X48 бачив, як загорілося поле, і знав, де була запущена ракета", - деталізував прокурор.

За його словами, це те ж саме місце, яке зображено на супутникових знімках.

"X48 стверджує, що після запуску ракети "Бук" виїхав на дорогу, а також, що було чотири солдати в однаковій формі. Уніформа була кольору хакі, вони були в танкових шоломах. Ці солдати виглядали не так, як ті, що стояли на блокпості", - переказав свідчення свідка Бергер.

Прокурор стверджує, що цей свідок був заслуханий слідчим суддею в 2016 році. Державній прокуратурі була надана можливість задати йому кілька письмових запитань. Слідчий суддя вважає, що свідчення X48 "надійні".

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Прокуратура хотіла б опитати свідка ще раз, направивши слідчого суддю для безпечного допиту. Зокрема, прокуратуру цікавлять деталі щодо чотирьох солдатів і те, що з ними сталося після пуска ракети. 

8 червня відновився другий блок засідань Окружного суду Гааги, що розслідує справу про збиття авіалайнера MH17 "Малайзійських авіаліній". Цього тижня Державна прокуратура Нідерландів завершила пояснення кримінального розслідування. 

Очікується, що з 22 червня слухання відновляться й на них слово матиме захист підозрюваного росіянина Олега Пулатова. 

Новини та аналітику щодо цього процесу читайте у тематичному розділі ЄП.

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Суд по MH17 Донбас та ОРДЛО
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