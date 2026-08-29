Глава МЗС Фінляндії відреагувала на смертоносний удар РФ по Бучанському району
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен прокоментувала російську атаку на Бучанський район Київської області, жертвами якої стали щонайменше 27 осіб.
Про це очільниця фінського зовнішньополітичного відомства написала в Х, повідомляє "Європейська правда".
Валтонен зазначила, що цей удар – "жахлива асоціація з березнем 2022 року та масовим вбивством у Бучі".
"Минуло чотири роки, але Росія не змінилася. Вона, як і раніше, цілеспрямовано завдає ударів по мирних жителях, порушує міжнародне право та прагне досягти максималістських військових цілей за допомогою терору та насильства", – підкреслила вона.
Увечері 28 серпня в Бучанському районі пролунали потужні вибухи: виникла пожежа в складському приміщенні, перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ – Чоп" з 15-го по 32-й км.
За даними місцевої влади, кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 27, ще 42 людини постраждали.