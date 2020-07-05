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У Польщі спортивний літак аварійно приземлився на приватний будинок, загиблих немає

Неділя, 5 липня 2020, 11:34

У Польщі невеликий спортивний літак впав на приватний будинок, постраждав лише пілот.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє місцеве TerazKrosno та RMF FM.

Інцидент стався у місті Коросно, що у Підкарпатському воєводстві, сьогодні, 5 липня, близько 8-ї ранку. Одномоторний спортивний літак Rand Robinson KR-1, невдовзі після зльоту із місцевого аеропорту через проблеми з мотором почав втрачати керування.

У літаку була одна людина – 69-річний пілот. Йому вдалося посадити літак неподалік від аеропорту у приватному секторі. 

Літак зачепив ліхтар, покрівлю приватного будинку та запарковане авто.  



Пілот зміг вибратися з кабіни самостійно, його забрала швидка. За попередньою інформацією, серйозних травм у нього немає. Інші люди внаслідок інциденту не постраждали.

Причини аварії розслідуватиме профільна державна комісія.

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