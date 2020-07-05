В Польше спортивный самолет аварийно приземлился на частный дом, погибших нет

В Польше небольшой спортивный самолет упал на частный дом, пострадал только пилот.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает местное TerazKrosno и RMF FM.

Инцидент произошел в городе Кросно, что в Подкарпатском воеводстве, сегодня, 5 июля, около 8 утра. Одномоторный спортивный самолет Rand Robinson KR-1, вскоре после вылета из местного аэропорта из-за проблем с мотором начал терять управление.

В самолете был один человек - 69-летний пилот. Ему удалось посадить самолет в частном секторе неподалеку от аеропорта.

Самолет при этом задел фонарь, кровлю дома и запаркованный автомобиль.

Пилот смог покинуть кабину самостоятельно, его забрала скорая. По предварительной информации, серьезных травм у него нет. Другие люди в результате инцидента не пострадали.

Причины аварии расследует профильная государственная комиссия.