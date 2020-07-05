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Туреччина повідомляє про успішні випробування своєї 1-ї протикорабельної ракети

Неділя, 5 липня 2020, 12:44

Туреччина повідомляє про успішні випробування першої протикорабельної ракети власного виробництва.

Про це інформує Anadolu Agency, пише "Європейська правда".

Вчора, 4 липня, протикорабельна ракета Atmaca турецького виробника Roketsan пройшла випробування на дальні дистанції та влучила в обрану ціль, що знаходилася за 200 кілометрів.

"Ракета чудово виконала поставлену задачу, успішно влучивши у ціль за 200 кілометрів. Вона готова надійти на озброєння Збройних сил", - цитує агентство Ісмаїла Деміра, голову президентства оборонної промисловості Туреччини.

Atmaca передбачена для використання патрульними кораблями, фрегатами й корветами.  

Збройні сили Туреччини можуть взяти її на озброєння вже у 2020 році для заміни ракет Harpoon американського виробництва. 

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