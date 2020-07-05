Туреччина повідомляє про успішні випробування своєї 1-ї протикорабельної ракети

Туреччина повідомляє про успішні випробування першої протикорабельної ракети власного виробництва.

Про це інформує Anadolu Agency, пише "Європейська правда".

Вчора, 4 липня, протикорабельна ракета Atmaca турецького виробника Roketsan пройшла випробування на дальні дистанції та влучила в обрану ціль, що знаходилася за 200 кілометрів.

"Ракета чудово виконала поставлену задачу, успішно влучивши у ціль за 200 кілометрів. Вона готова надійти на озброєння Збройних сил", - цитує агентство Ісмаїла Деміра, голову президентства оборонної промисловості Туреччини.

Atmacamız bu sefer uzun uçtu 🚀🇹🇷



200+ km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren #ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.@roketsan#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/BLp4urqAdz — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 4, 2020

Atmaca передбачена для використання патрульними кораблями, фрегатами й корветами.

Збройні сили Туреччини можуть взяти її на озброєння вже у 2020 році для заміни ракет Harpoon американського виробництва.