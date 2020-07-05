Турция сообщает об успешных испытаниях своей 1-й противокорабельной ракеты

Турция сообщает об успешных испытаниях первой противокорабельной ракеты собственного производства.

Об этом сообщает Anadolu Agency, пишет "Европейская правда".

Вчера, 4 июля, противокорабельная ракета Atmaca турецкого производителя Roketsan прошла испытания на дальние дистанции и попала в выбранную цель, находившуюся на расстоянии 200 километров.

"Ракета прекрасно выполнила поставленную задачу, успешно попав в цель на расстоянии 200 километров. Она готова поступить на вооружение Вооруженных сил", - цитирует агентство Исмаила Демира, голову президентства оборонной промышленности Турции.

Atmacamız bu sefer uzun uçtu 🚀🇹🇷



200+ km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren #ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.@roketsan#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/BLp4urqAdz — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 4, 2020

Atmaca предусмотрена для использования патрульными кораблями, фрегатами и корветами.

Вооруженные силы Турции могут взять ее на вооружение уже в 2020 году для замены ракет Harpoon американского производства.