Іспанія закрила на карантин район з 200 тисячами жителів

Влада у північно-східній Іспанії в суботу розпорядилася закрити округ в межах міста Льєйда через спалах коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

Регіональна влада в Каталонії оголосила, що з полудня за місцевим часом рух з та до району Сагрія в межах Льєйди буде обмежено.

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Жителі зможуть повернутись до району до 4-ї години вечора. У Сагрії проживає понад 200 тисяч осіб.

Це вперше Іспанія обмежила свободу пересування після припинення дії надзвичайного стану 21 червня.

У п'ятницю регіональні органи охорони здоров'я заявили, що зареєстрували стрибок в 60 випадків за 24 години, в результаті чого загальне число інфекцій в окрузі перевищило 4 тисячі.

Нові спалахи пов'язані з працівниками сектора сільського господарства в сільській місцевості.

В Іспанії діяв жорсткий карантин з березня по червень. Підтверджено, що понад 28 тисяч осіб померли від коронавірусу в Іспанії.

Нагадаємо, днями столиця Сербії Белград оголосила надзвичайну ситуацію через коронавірус.

Також влада Чорногорії повернула жорсткі карантинні заходи у двох муніципалітетах на півночі країни - Гусіньє та Беране.