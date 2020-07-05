Испанская Галисия вводит локальный карантин из-за угрозы новой вспышки вируса

Испанская Галисия вводит локальный карантин в районе Ла Маринья из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Галисия, автономное сообщество на северо-западе Испании, возвращает часть карантинных ограничений для 70 000 жителей района Ла Маринья, что провинции Луго, в связи с ростом количества новых больных.

Согласно решению, жители Ла Маринья не смогут выезжать за пределы зоны на карантине, кроме рабочих поездок. Также снова запрещено собираться группами более 10 человек.

"Сейчас у нас уже 106 положительных случаев, накануне добавились 21. Мы решили, что необходимо усилить ограничения ... чтобы предотвратить экспоненциальный рост количества больных", - отметил в комментарии СМИ представитель региональных органов здравоохранения Хезус Васкес.

Въезд и выезд в регион будет ограничено в течение 5 дней. В течение этого времени органы здравоохранения будут мониторить ситуацию для принятия дальнейших решений.

Напомним, вчера власти в северо-восточной Испании распорядились закрыть округ в пределах города Льейда из-за вспышки коронавируса.

Это первые ограничения свободы передвижения после прекращения действия чрезвычайного положения 21 июня.

Напомним, на днях столица Сербии Белград объявила чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Также власти Черногории вернули жесткие карантинные меры в двух муниципалитетах на севере страны - Гусинье и Беране.