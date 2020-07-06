Аеропорти Швеції оновили рекомендації і просять пасажирів носити маски

Десять найбільших аеропортів Швеції оновили свої рекомендації для пасажирів і тепер рекомендують носити маски всередині терміналів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Рекомендації діють в десяти аеропортах, що знаходяться під управлінням державної компанії Swedavia: Арланда, Ландветтер, Бромма, Мальме, Лулео, Умео, Оре, Вісбі, Роннебі і Кіруна.

Правила набули чинності в Арланді минулого тижня і поступово були введені в інших аеропортах, незважаючи на те, що шведські органи охорони здоров'я не рекомендують носити маски для широкої публіки.

Рішення було прийнято на основі протоколів з безпеки та гігієни праці, випущених Агентством з авіаційної безпеки Європейського Союзу, які свідчать, що "використання медичних масок для обличчя слід рекомендувати всім пасажирам та особам в аеропорту і в акваторії з моменту їх в'їзду".

"Очікується, що люди повинні носити маски в аеропортах. Більшість авіакомпаній вимагають їх на своїх рейсах сьогодні", - сказала прессекретар Swedavia Ловіза Ернест.

За її словами, нікому не буде заборонений вхід в зазначені аеропорти, якщо людина буде без маски. "Але співробітники можуть підійти до вас і повідомити вам про можливість купити маски в аеропорту", ​​- додала вона.

Нагадаємо, шведський уряд прийняв рішення продовжити тимчасову заборону на в’їзд до Євросоюзу через Швецію до 31 серпня. Заборона стосується і громадян України.