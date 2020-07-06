Аэропорты Швеции обновили рекомендации и просят пассажиров носить маски

Десять крупнейших аэропортов Швеции обновили свои рекомендации для пассажиров и теперь рекомендуют носить маски внутри терминалов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Рекомендации действуют в десяти аэропортах, находящихся под управлением государственной компании Swedavia: Арланда, Ландветтер, Бромма, Мальме, Лулео, Умео, Оре, Висби, Роннебю и Кируна.

Правила вступили в силу в Арланде на прошлой неделе и постепенно были введены в других аэропортах, несмотря на то, что шведские органы здравоохранения не рекомендуют носить маски для широкой публики.

Решение было принято на основе протоколов по безопасности и гигиене труда, выпущенных Агентством по авиационной безопасности Европейского Союза, которые свидетельствуют, что "использование медицинских масок для лица следует рекомендовать всем пассажирам и лицам в аэропорту и в акватории с момента их въезда".

"Ожидается, что люди должны носить маски в аэропортах. Большинство авиакомпаний требуют их на своих рейсах сегодня", - сказала пресс-секретарь Swedavia Ловиза Эрнест.

По ее словам, никому не будет запрещен вход в указанные аэропорты, если человек будет без маски. "Но сотрудники могут подойти к вам и сообщить вам о возможности купить маски в аэропорту", - добавила она.

Напомним, шведское правительство приняло решение продлить временный запрет на въезд в Евросоюз через Швецию до 31 августа. Запрет касается и граждан Украины.