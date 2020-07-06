Британія виділить майже $2 млрд для культурної сфери у зв’язку з "коронакризою"

Британія виділить пакет підтримки обсягом майже 2 млрд доларів для підтримки сфери культури у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС, пише "Європейська правда".

Йдеться про фінансовий пакет обсягом 1,57 млрд фунтів стерлінгів (близько 1,96 млрд доларів) для підтримки театрів, мистецьких галерей, музеїв та інших закладів культури.

На допомогу зможуть претендувати також незалежні кінотеатри, історичні пам’ятки та концертні зали.

Гроші можливо буде отримати у вигляді грантів та позик, останні обіцяють надавати на вигідних умовах.

Рішення прийняли після кількох тижнів тиску з боку представників галузі, які попереджають, що багато закладів – на межі закриття через неможливість заробляти.

У зазначеному пакеті для культурних установ Англії передбачено 1,14 млрд фунтів стерлінгів, з яких 880 млн у вигляді грантів та 270 млн – у вигляді позик.

Для Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу передбачено 33 млн, 97 млн та 59 млн фунтів стерлінгів відповідно.