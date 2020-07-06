Британия выделит почти $2 млрд для культурной сферы в связи с "коронакризисом"

Великобритания выделит пакет поддержки объемом почти 2 млрд долларов для поддержки сферы культуры в связи с кризисом, обусловленным пандемией коронавируса.

Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".

Речь идет о финансовом пакете объемом 1,57 млрд фунтов стерлингов (около 1,96 млрд долларов) для поддержки театров, художественных галерей, музеев и других учреждений культуры.

На помощь смогут претендовать также независимые кинотеатры, исторические памятники и концертные залы.

Деньги можно будет получить в виде грантов и займов, последние обещают предоставлять на выгодных условиях.

Решение было принято после нескольких недель давления со стороны представителей отрасли, которые предупреждают, что многие заведения - на грани закрытия из-за невозможности зарабатывать.

В указанном пакете для культурных учреждений Англии предусмотрено 1,14 млрд фунтов стерлингов, из которых 880 млн в виде грантов и 270 млн - в виде займов.

Для Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса предусмотрено 33 млн, 97 млн ​​и 59 млн фунтов стерлингов соответственно.