У Нідерландах із посвідчень особи планують прибрати відмітку "стать"

У Нідерландах за кілька приберуть рядок "стать" у документах, які посвідчують особу.

Про це йдеться в листі міністра освіти, культури та науки Нідерландів Інгрід ван Енгелсховен до Палати представників, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NU.nl.

Планується, що стать уже не потрібно буде вказувати у посвідченнях із 2024 або 2025 року. Реєстрація все ще залишатиметься в паспортах, оскільки це потрібно робити за європейськими угодами.

Дослідження показали, що стать у посвідченнях особи можна вилучити без великих практичних наслідків, наприклад, для поліції чи військової поліції, які використовують картки для ідентифікації.

З паспортами ситуація складніша, оскільки вони повинні відповідати певним міжнародним умовам, якщо вони залишаться придатними як проїзний документ. Альтернативою є запропонувати можливість ввести "X" у відповідному рядку. Наприклад, Мальта та Нова Зеландія вже так роблять.

Однак паспорт повинен відповідати Базі даних персональних записів (BRP), яка базується на свідоцтві про народження. Ось чому альтернатива вибору третьої статевої категорії у свідоцтві про народження повинна спершу стати можливою.

У Нідерландах вже є люди, зареєстровані як третя категорія, яка називається "стать не може бути визначена". Але це стало можливим лише після того, як вони самі подали позов для цього.