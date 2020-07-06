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В Нидерландах из удостоверений личности планируют убрать отметку "пол"

Понедельник, 6 июля 2020, 12:29

В Нидерландах через несколько уберут строку "пол" в документах, удостоверяющих личность.

Об этом говорится в письме министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Енгелсховен в Палату представителей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NU.nl.

Планируется, что пол уже не нужно будет указывать в удостоверениях с 2024 или 2025 года. Регистрация все еще будет оставаться в паспортах, поскольку это нужно делать по европейским соглашениям.

Исследования показали, что пол в удостоверениях личности можно изъять без больших практических последствий, например, для полиции или военной полиции, использующих карты для идентификации.

С паспортами ситуация сложнее, поскольку они должны соответствовать определенным международным условиям, если они останутся пригодными как проездной документ. Альтернативой является предложить возможность ввести "X" в соответствующей графе. Например, Мальта и Новая Зеландия уже так делают.

Однако паспорт должен соответствовать Базе данных персональных записей (BRP), которая базируется на свидетельстве о рождении. Вот почему сначала должна стать возможной альтернатива выбора третьей половой категории в свидетельстве о рождении.

В Нидерландах уже есть люди, зарегистрированные как третья категория, которая называется "пол не может быть определен". Но это стало возможным только после того, как они сами подали иск для этого.

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Нидерланды
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