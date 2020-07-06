Столиця Косово повертає комендантську годину для стримання коронавірусу

У столиці Косово повертають комендантську годину у зв’язку з різким збільшенням кількості нових хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

З понеділка, 6 липня, у Приштині та ще трьох містах повертають комендантську годину, сподіваючись таким чином стримати поширення коронавірусу.

"З сьогоднішнього вечора в Приштині, Призрені, Ферізаї / Урошеваці та Вучітрні ми обмежимо рух громадян з 21:00 до 05:00", - заявив прем'єр-міністр Косова Авдула Хоті.

Приводом для рішення став новий рекорд кількості нових випадків за добу – 178 із 346 проведених тестів.

Крім цього, повертають обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті. У медичних закладах скоротять надання "несуттєвих послуг".

Бари, кафе й ресторани поки не закривають: до настання комендантської години вони можуть приймати клієнтів на літніх майданчиках та продавати їжу "на винос".

Нагадаємо, у період жорсткого карантину у Косово вже діяла комендантська година – з березня до початку червня.

Кілька днів тому надзвичайну ситуацію через коронавірус оголосив також Белград, столиця Сербії – на неї припадає понад 80% випадків в країні.