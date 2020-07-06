Столица Косова возвращает комендантский час для сдерживания коронавируса

В столице Косова Приштине возвращают комендантский час в связи с резким увеличением количества новых больных коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

С понедельника, 6 июля, в Приштине и еще трех городах возвращают комендантский час, надеясь таким образом сдержать распространение коронавируса.

"С сегодняшнего вечера в Приштине, Призрене, Феризае/Урошеваце и Вучитрне мы ограничим передвижения граждан с 21:00 до 05:00", - заявил премьер-министр Косова Авдул Хоти.

Поводом для решения стал новый рекорд количества новых случаев за сутки - 178 из 346 проведенных тестов.

Кроме этого, возвращают ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте. В медицинских учреждениях сократят предоставление "несущественных услуг".

Бары, кафе и рестораны пока не закрывают: до наступления комендантского часа они могут принимать клиентов на летних площадках и продавать еду "на вынос".

Напомним, в период строгого карантина в Косове уже действовал комендантский час - с марта до начала июня.

Несколько дней назад чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса объявил также Белград, столица Сербии - на нее приходится более 80% случаев в стране.