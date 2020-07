Главу Єврокомісії розкритикували за підтримку партії перед виборами

Представник Європейської комісії висловив жаль з приводу того, що президентка комісії Урсула фон дер Ляєн з'явилася в ролику на підтримку правлячої партії Хорватії напередодні парламентських виборів, що відбулися в неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн належить до Європейської народної партії, як і правлячий Хорватський демократичний союз (HDZ). Вона знялась на початку відеоролика, опублікованого хорватською партією 3 липня. У ролику фігурують також інші провідні члени політичної групи - лідери Австрії, Латвії та Болгарії.

У кодексі поведінки членів Європейської комісії йдеться, що вони "повинні утримуватися від публічних заяв або виступів від імені будь-якої політичної партії або організації соціальних партнерів, членами яких вони є", за винятком випадків, коли вони балотуються або беруть участь в голосуванні, пише AP.

Уряд HDZ тільки нещодавно завершив своє головування у Раді Євросоюзу. Партія вийшла на перше місце за підсумком виборів у неділю.

Головний речник Єврокомісії Ерік Мамер написав у неділю в Твіттері, що президентка записала короткий фрагмент для використання в відеоролику за участю ряду політиків ЄНП. "Її внесок був зроблений у персональному порядку. На жаль, це не було ясно вказано в фінальній версії відео", - заявив Мамер.

The President recorded a short sound bite for use in a video involving a number of EPP politicians. It was meant as a contribution in her personal capacity. Regrettably, this was not made clear in the final version of the video.