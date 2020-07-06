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Главу Єврокомісії розкритикували за підтримку партії перед виборами

Понеділок, 6 липня 2020, 13:27

Представник Європейської комісії висловив жаль з приводу того, що президентка комісії Урсула фон дер Ляєн з'явилася в ролику на підтримку правлячої партії Хорватії напередодні парламентських виборів, що відбулися в неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Фон дер Ляєн  належить до Європейської народної партії, як і правлячий Хорватський демократичний союз (HDZ). Вона знялась на початку відеоролика, опублікованого хорватською партією 3 липня. У ролику фігурують також інші провідні члени політичної групи - лідери Австрії, Латвії та Болгарії.

У кодексі поведінки членів Європейської комісії йдеться, що вони "повинні утримуватися від публічних заяв або виступів від імені будь-якої політичної партії або організації соціальних партнерів, членами яких вони є", за винятком випадків, коли вони балотуються або беруть участь в голосуванні, пише AP

Уряд HDZ тільки нещодавно завершив своє головування у Раді Євросоюзу. Партія вийшла на перше місце за підсумком виборів у неділю.

Головний речник Єврокомісії Ерік Мамер написав у неділю в Твіттері, що президентка записала короткий фрагмент для використання в відеоролику за участю ряду політиків ЄНП. "Її внесок був зроблений у персональному порядку. На жаль, це не було ясно вказано в фінальній версії відео", - заявив Мамер.

Фон дер Ляєн була підписана на відео як президент Єврокомісії, а на задньому плані з'явився прапор ЄС.

HDZ перемогли на виборах в неділю. Вона матиме  66 місць у 151 місному парламенті Хорватії і, ймовірно, сформує новий коаліційний уряд.

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Хорватія Єврокомісія
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