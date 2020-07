Главу Еврокомиссии раскритиковали за поддержку партии перед выборами

Представитель Европейской комиссии выразил сожаление по поводу того, что президент комиссии Урсула фон дер Ляен появилась в ролике в поддержку правящей партии Хорватии накануне парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляен принадлежит к Европейской народной партии, как и правящий Хорватский демократический союз (HDZ). Она снялась в начале видеоролика, опубликованного хорватской партией 3 июля. В ролике фигурируют также другие ведущие члены политической группы - лидеры Австрии, Латвии и Болгарии.

В кодексе поведения членов Европейской комиссии говорится, что они "должны воздерживаться от публичных заявлений или выступлений от имени какой-либо политической партии или организации социальных партнеров, членами которых они являются", за исключением случаев, когда они баллотируются или участвуют в голосовании, пишет AP.

Правительство HDZ только недавно завершило свое председательство в Совете Евросоюза. Партия вышла на первое место по итогам выборов в воскресенье.

Главный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер написал в воскресенье в Твиттере, что президент записала короткий фрагмент для использования в видеоролике с участием ряда политиков ЕНП. "Ее вклад был сделан в персональном порядке. К сожалению, это не было ясно указано в финальной версии видео", - заявил Мамер.

The President recorded a short sound bite for use in a video involving a number of EPP politicians. It was meant as a contribution in her personal capacity. Regrettably, this was not made clear in the final version of the video.

Фон дер Ляен была подписана на видео как президент Еврокомиссии, а на заднем плане появился флаг ЕС.

HDZ победили на выборах в воскресенье. Партия будет иметь 66 мест в 151 местном парламенте Хорватии и, вероятно, сформирует новое коалиционное правительство.