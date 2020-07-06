ЄС передає Україні обладнання для посилення тестування на COVID-19

ЄС та ВООЗ розпочали передачу необхідного лабораторного обладнання у 27 лабораторій по всій Україні для посилення можливості тестування на COVID-19.

Про це у понеділок повідомила пресслужба Представництва ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

Передача включає 9861 упаковку витратних матеріалів, 217 956 реагентів для проведення тестів ПЛР та 1880 одиниць лабораторного обладнання.

ЄС і ВООЗ розпочали передачу лабораторного обладнання у 27 лабораторій по всій країні для посилення можливостей тестування на COVID-19 в 🇺🇦

✔️9861 упаковка витратних матеріалів

✔️217 956 реагентів

✔️1880 одиниць лабораторного обладнання #ПрямуємоРазом pic.twitter.com/I6oWR6XYdg — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 6, 2020

Все обладнання, матеріали та реагенти відповідають стандартам якості ВООЗ для забезпечення надійного, точного та швидкого тестування на COVID-19.

Передане обладнання, матеріали та реагенти допоможуть прискорити процес тестування та заощадити час і енергію медичних працівників, разом з цим зменшуючи ймовірність людської помилки.