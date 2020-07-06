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ЄС передає Україні обладнання для посилення тестування на COVID-19

Понеділок, 6 липня 2020, 16:29

ЄС та ВООЗ розпочали передачу необхідного лабораторного обладнання у 27 лабораторій по всій Україні для посилення можливості тестування на COVID-19. 

Про це у понеділок повідомила пресслужба Представництва ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

Передача включає 9861 упаковку витратних матеріалів, 217 956 реагентів для проведення тестів ПЛР та 1880 одиниць лабораторного обладнання. 

Все обладнання, матеріали та реагенти відповідають стандартам якості ВООЗ для забезпечення надійного, точного та швидкого тестування на COVID-19.

Передане обладнання, матеріали та реагенти допоможуть прискорити процес тестування та заощадити час і енергію медичних працівників, разом з цим зменшуючи ймовірність людської помилки.

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