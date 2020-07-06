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ЕС передает Украине оборудование для усиления тестирования на COVID-19

Понедельник, 6 июля 2020, 16:29

ЕС и ВОЗ начали передачу необходимого лабораторного оборудования в 27 лабораторий по всей Украине для усиления возможности тестирования на COVID-19.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

Передача включает 9861 упаковку расходных материалов, 217 956 реагентов для проведения тестов ПЦР и 1880 единиц лабораторного оборудования.

Все оборудование, материалы и реагенты соответствуют стандартам качества ВОЗ для обеспечения надежного, точного и быстрого тестирования на COVID-19.

Переданное оборудование, материалы и реагенты помогут ускорить процесс тестирования и сэкономить время и энергию медицинских работников, вместе с этим уменьшая вероятность человеческой ошибки.

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