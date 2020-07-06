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Віцепрем'єрка з інтеграції до ЄС і НАТО летить в Брюссель з першим візитом

Понеділок, 6 липня 2020, 16:43

7-8 липня українська делегація на чолі з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною перебуватиме у Брюсселі з робочим візитом.

Про це у понеділок повідомили у пресслужбі офісу віцепрем’єрки, пише "Європейська правда". 

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Метою візиту є проведення низки зустрічей з високопосадовцями НАТО та ЄС.

Під час візиту обговорюватимуться актуальні питання порядку денного Україна-НАТО, активізація співробітництва у ключових сферах, реформи в Україні,  розвиток торгівлі Україна-ЄС тощо.

Це буде перший візит Стефанішиної до Брюсселя на посаді віцепрем’єра. 

Читайте інтерв’ю "Європейської правди": Перспектива членства в ЄС? Підемо "норвезьким треком": перше інтерв'ю віцепрем'єрки Стефанішиної

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Стефанішина Україна-НАТО
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