Віцепрем'єрка з інтеграції до ЄС і НАТО летить в Брюссель з першим візитом
Понеділок, 6 липня 2020, 16:43
7-8 липня українська делегація на чолі з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною перебуватиме у Брюсселі з робочим візитом.
Про це у понеділок повідомили у пресслужбі офісу віцепрем’єрки, пише "Європейська правда".
Метою візиту є проведення низки зустрічей з високопосадовцями НАТО та ЄС.
Під час візиту обговорюватимуться актуальні питання порядку денного Україна-НАТО, активізація співробітництва у ключових сферах, реформи в Україні, розвиток торгівлі Україна-ЄС тощо.
Це буде перший візит Стефанішиної до Брюсселя на посаді віцепрем’єра.
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