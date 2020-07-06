Вице-премьерка по интеграции в ЕС и НАТО летит в Брюссель с первым визитом
Понедельник, 6 июля 2020, 16:43
7-8 июля украинская делегация во главе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной будет находиться в Брюсселе с рабочим визитом.
Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе офиса вице-премьера, пишет "Европейская правда".
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Целью визита является проведение ряда встреч с высокопоставленными чиновниками НАТО и ЕС.
Во время визита будут обсуждаться актуальные вопросы повестки дня Украина-НАТО, активизация сотрудничества в ключевых сферах, реформы в Украине, развитие торговли Украина-ЕС и тому подобное.
Это будет первый визит Стефанишиной в Брюссель в должности вице-премьера.
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