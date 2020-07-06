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Великобритания впервые ввела санкции отдельно от ЕС, в "черном списке" 25 россиян

Понедельник, 6 июля 2020, 18:43

Великобритания впервые самостоятельно ввела санкции против десятков людей, обвиняемых в нарушениях прав человека во всем мире, в том числе - против 25 граждан России.

"Европейская правда" ознакомилась с решением британского правительства, о котором объявил глава МИД Доминик Рааб.

В прошлом Великобритания почти всегда вводила санкции коллективно как член ООН или Европейского Союза, но после Brexit начала действовать самостоятельно.

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49 лиц и организаций, причастных к самым известным нарушениям прав человека в последние годы, оказались под санкциями в соответствии с новым санкционным режимом страны.

Первая волна британских санкций, после которой последуют и следующие, нацелена на 25 граждан РФ, причастных к жестокому обращению и смерти аудитора Сергея Магнитского. В списке, в частности, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, сотрудники МВД РФ.

Персональные санкции Лондон ввел в отношении 20 граждан Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамала Хашогги, и двух высокопоставленных военных генералов из Мьянмы.

Под санкциями также две организации, причастные к принудительному труду, пыткам и убийствам в Северной Корее.

Представитель департамента МИД ранее заявил, что новый режим позволит Британии "работать независимо от таких союзников, как США, Канада, Австралия и Европейский Союз".

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