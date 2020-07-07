16 українців з ізолятора аеропорту Афін 7 липня повернуться в Київ - Кулеба

16 громадян України, яких не впустили до Греції і які три доби перебувають в ізоляторі, сьогодні повернуться додому.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в Києві.

"Для громадян України, які застрягли в Афінах, наразі заброньовані квитки на два авіарейси, які відбудуться сьогодні. Перший запланований на 17:10 і другий – 21:55", - сказав Кулеба.

12 громадян повернуться рейсом Ryanair, а ще четверо - рейсом Wizz Air. Кулеба зазначив, що громадяни повертаються коштом авіакомпанії.

У понеділок одній із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Анни Левківської зробили виняток як для студентки. Вона прямувала транзитом до Франції на навчання.

Кулеба також зазначив, що до українців не застосують процедуру депортації, тобто вони не отримають кількарічну заборону на в'їзд до ЄС.

Детальніше про ситуацію в Афінах читайте у статті: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу"