16 украинцев из изолятора аэропорта Афин 7 июля вернутся в Киев - Кулеба

16 граждан Украины, которых не пустили в Грецию и которые трое суток находятся в изоляторе, сегодня вернутся домой.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в Киеве.

"Для граждан Украины, которые застряли в Афинах, абронированы билеты на два авиарейса, которые состоятся сегодня. Первый запланирован на 17:10 и второй - 21:55", - сказал Кулеба.

12 граждан вернутся рейсом Ryanair, а еще четверо - рейсом Wizz Air. Кулеба отметил, что граждане возвращаются за счет авиакомпании.

В понедельник одной из задержанных украинок позволили пересечь греческую границу. Для киевлянки Анны Левковской сделали исключение как для студентки. Она направлялась транзитом во Францию ​​на учебу.

Кулеба также отметил, что к украинцам не применят процедуру депортации, то есть они не получат многолетний запрет на въезд в ЕС.

Подробнее о ситуации в Афинах читайте в статье: Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса