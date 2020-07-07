Україна та Румунія планують відновити роботу комісії з питань нацменшин
Україна та Румунія планують відновити роботу комісії з питань національних меншин.
Як пише "Європейська правда", це було одним з питань обговорення на зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Румунії в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану.
Крім того, мова йшла про підготовку візиту міністра закордонних справ України до Румунії.
"Провів зустріч з послом Румунії в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану. Серед важливого: підготовка візиту Дмитра Кулеби до Румунії; відновлення роботи комісії з питань нацменшин; румунська сторона реалізує проєкт техдопомоги, зокрема здійснюється ремонт дитсадку в Бахмуті", - написав Василь Боднар за підсумками розмови.
Провів зустріч з послом Румунії в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану. Серед важливого:— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 7, 2020
📌підготовка візиту @DmytroKuleba до Румунії;
📌відновлення роботи комісії з питань нацменшин;
📌румунська строна реалізує проект тех.допомоги, зокрема здійснюється ремонт дитсадку в Бахмуті. pic.twitter.com/xWi5K0AoB1
Інші деталі поки не повідомляються.