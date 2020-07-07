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Україна та Румунія планують відновити роботу комісії з питань нацменшин

Вівторок, 7 липня 2020, 13:07

Україна та Румунія планують відновити роботу комісії з питань національних меншин.

Як пише "Європейська правда", це було одним з питань обговорення на зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Румунії в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану.

Крім того, мова йшла про підготовку візиту міністра закордонних справ України до Румунії.

"Провів зустріч з послом Румунії в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану. Серед важливого: підготовка візиту Дмитра Кулеби до Румунії;  відновлення роботи комісії з питань нацменшин; румунська сторона реалізує проєкт техдопомоги, зокрема здійснюється ремонт дитсадку в Бахмуті", - написав Василь Боднар за підсумками розмови.

Інші деталі поки не повідомляються.

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