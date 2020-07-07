Україна та Румунія планують відновити роботу комісії з питань нацменшин

Україна та Румунія планують відновити роботу комісії з питань національних меншин.

Як пише "Європейська правда", це було одним з питань обговорення на зустрічі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Румунії в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану.

Крім того, мова йшла про підготовку візиту міністра закордонних справ України до Румунії.

"Провів зустріч з послом Румунії в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану. Серед важливого: підготовка візиту Дмитра Кулеби до Румунії; відновлення роботи комісії з питань нацменшин; румунська сторона реалізує проєкт техдопомоги, зокрема здійснюється ремонт дитсадку в Бахмуті", - написав Василь Боднар за підсумками розмови.

Провів зустріч з послом Румунії в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану. Серед важливого:

📌підготовка візиту @DmytroKuleba до Румунії;

📌відновлення роботи комісії з питань нацменшин;

📌румунська строна реалізує проект тех.допомоги, зокрема здійснюється ремонт дитсадку в Бахмуті. pic.twitter.com/xWi5K0AoB1 — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 7, 2020

Інші деталі поки не повідомляються.