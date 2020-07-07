Украина и Румыния планируют возобновить работу комиссии по вопросам нацменьшинств

Украина и Румыния планируют возобновить работу комиссии по вопросам национальных меньшинств.

Как пишет "Европейская правда", это было одним из вопросов обсуждения на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Румынии в Украине Кристианом-Леоном Цуркану.

Кроме того, речь шла о подготовке визита министра иностранных дел Украины в Румынию.

"Провел встречу с послом Румынии в Украине Кристианом-Леоном Цуркану. Среди важного: подготовка визита Дмитрия Кулебы в Румынию, восстановление работы комиссии по вопросам нацменьшинств; румынская сторона реализует проект техпомощи, в частности осуществляется ремонт детсада в Бахмуте", - написал Василий Боднар по итогам разговора.

Провів зустріч з послом Румунії в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану. Серед важливого:

📌підготовка візиту @DmytroKuleba до Румунії;

📌відновлення роботи комісії з питань нацменшин;

📌румунська строна реалізує проект тех.допомоги, зокрема здійснюється ремонт дитсадку в Бахмуті. pic.twitter.com/xWi5K0AoB1 — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 7, 2020

Другие детали пока не сообщаются.