Украина и Румыния планируют возобновить работу комиссии по вопросам нацменьшинств
Украина и Румыния планируют возобновить работу комиссии по вопросам национальных меньшинств.
Как пишет "Европейская правда", это было одним из вопросов обсуждения на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Румынии в Украине Кристианом-Леоном Цуркану.
Кроме того, речь шла о подготовке визита министра иностранных дел Украины в Румынию.
"Провел встречу с послом Румынии в Украине Кристианом-Леоном Цуркану. Среди важного: подготовка визита Дмитрия Кулебы в Румынию, восстановление работы комиссии по вопросам нацменьшинств; румынская сторона реализует проект техпомощи, в частности осуществляется ремонт детсада в Бахмуте", - написал Василий Боднар по итогам разговора.
Провів зустріч з послом Румунії в Україні Крістіаном-Леоном Цуркану. Серед важливого:— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 7, 2020
📌підготовка візиту @DmytroKuleba до Румунії;
📌відновлення роботи комісії з питань нацменшин;
📌румунська строна реалізує проект тех.допомоги, зокрема здійснюється ремонт дитсадку в Бахмуті. pic.twitter.com/xWi5K0AoB1
Другие детали пока не сообщаются.