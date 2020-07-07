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Украина и Румыния планируют возобновить работу комиссии по вопросам нацменьшинств

Вторник, 7 июля 2020, 13:07

Украина и Румыния планируют возобновить работу комиссии по вопросам национальных меньшинств.

Как пишет "Европейская правда", это было одним из вопросов обсуждения на встрече заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Румынии в Украине Кристианом-Леоном Цуркану.

Кроме того, речь шла о подготовке визита министра иностранных дел Украины в Румынию.

"Провел встречу с послом Румынии в Украине Кристианом-Леоном Цуркану. Среди важного: подготовка визита Дмитрия Кулебы в Румынию, восстановление работы комиссии по вопросам нацменьшинств; румынская сторона реализует проект техпомощи, в частности осуществляется ремонт детсада в Бахмуте", - написал Василий Боднар по итогам разговора.

Другие детали пока не сообщаются.

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