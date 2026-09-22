ЗМІ: в США розповіли, коли буде підписана угода щодо Гренландії

Сполучені Штати, Данія та Гренландія у вівторок, 22 вересня, мають намір підписати угоду щодо владнання суперечки про цей стратегічно важливий арктичний острів.

Про це повідомили агентству dpa американські офіційні особи, інформує "Європейська правда".

Президент США Дональд Трамп має зустрітися з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та очільником уряду Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном для офіційного оформлення нової угоди, розповів представник Білого дому.

За словами посадовця, ця угода покликана гарантувати та захищати безпеку як Гренландії, так і США.

Представник США не уточнив час або конкретне місце підписання. Однак очікується, що воно відбудеться в рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, де у вівторок Трамп має виступити з промовою.

Кілька днів тому США, Данія та Гренландія оголосили про прорив у суперечці щодо острова. Що саме було узгоджено, спочатку залишалося незрозумілим.

За словами Трампа, угода надає США широкі повноваження та контроль над Гренландією, яка, хоча й має значну автономію, є частиною данської території.

Ні данська, ні гренландська сторона поки що не підтвердили версію Трампа в таких формулюваннях.

На цьому тлі ЗМІ повідомили, що США планують відновити колишню військову базу Нарсарсуак на півдні Гренландії та створити новий військовий об’єкт на східному узбережжі острова.

Читайте також матеріали про попереднє загострення: "Гренландська криза, що б'є по Україні", а також "Жест доброї волі" Трампа. Що змусило лідера США поставити на паузу війну за Гренландію".