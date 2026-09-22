Британія підтримала запит Саудівської Аравії про військову допомогу

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що його країна погодилася надати оборонну повітряну підтримку Саудівській Аравії, щоб допомогти протистояти хуситам і відновити стабільність на Близькому Сході.

Про це він заявив ввечері 21 вересня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр зазначив, що погодився на прохання про дозаправку саудівських літаків у повітрі для захисту енергетичної інфраструктури від хуситів, яких підтримує Іран, та сприяння безперебійним поставкам нафти з Перської затоки з метою пом’якшення глобальних економічних потрясінь.

"Ми отримали від Саудівської Аравії запит на військову підтримку і (...) я погодився на цей запит щодо оборонної дозаправки в повітрі. З огляду на тиск з боку зростання вартості життя та необхідність захищати інтереси Великої Британії й усього регіону (…) ми маємо зберегти ці шляхи відкритими", – сказав він.

Бернем також заявив, що використає свою першу зустріч з американським президентом Дональдом Трампом, щоб закликати президента США до деескалації конфлікту в Ірані.

У цьому контексті він попередив, що "темні хмари глобальної нестабільності" безпосередньо впливають на життя людей у всьому світі.

Зазначимо, раніше Трамп заявив, що не шкодує про початок війни проти Ірану і вчинив би так ще раз, якби йому довелося зробити це знову.

Згідно з новим дослідженням Конгресу США, рішення президента Дональда Трампа розпочати війну проти Ірану обійшлося американським платникам податків у близько $38 млрд прямих витрат за перші п’ять місяців бойових дій.

Також у звіті наголосили, що війна вичерпала запаси боєприпасів, на відновлення яких може знадобитися п’ять років або більше, що знижує здатність збройних сил реагувати на черговий великий конфлікт. Це перегукується з дослідженням генерального інспектора Пентагону, який заявив, що промислова база не встигає заповнювати дефіцит боєприпасів.