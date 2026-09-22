Глава МЗС Литви: жодна країна ЄС не може брати участь в угоді США щодо білоруських добрив

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що наразі жодна держава Європейського Союзу не може бути стороною угоди про імпорт білоруських добрив, яку зараз узгоджують США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр сказав у коментарі LRT у вівторок.

Коментар Будріса стосувався нещодавнього оголошення президента США Дональда Трампа про роботу над важливою угодою, яка дозволить американцям імпортувати калійні добрива з Білорусі.

За словами глави литовської дипломатії, ця потенційна угода не матиме прямого впливу на Литву.

"Те, що відбувається між США та Білоруссю, – це двосторонні відносини. Те, які санкції скасовують США, безпосередньо не пов’язано з діями Європейського Союзу та його санкційною політикою. Тому ми розглядаємо цю заяву як питання двосторонніх відносин, яке нас безпосередньо не стосується", – сказав міністр.

Він зазначив, що проконсультував офіційних представників США щодо того, що чинний режим санкцій забороняє ЄС не тільки імпортувати білоруські добрива, а й створювати умови для їхнього транзиту через території країн-членів.

"Неважливо, хто є власником калійних добрив, які компанії їх відправляють і в якій країні вони зареєстровані. Калійні добрива, видобуті в Білорусі, не можуть опинитися на території ЄС", – підкреслив Будріс.

Відповідаючи на запитання про можливий тиск з боку США на Литву чи ЄС з метою перегляду санкцій, міністр заявив, що причини введення обмежень проти Білорусі є очевидними: порушення прав людини, придушення опозиції, підтримка Росії – і вони не змінилися.

"Немає підстав говорити про перегляд санкцій. Сьогодні я не бачу жодного простору для дискусій на цю тему", – додав глава литовської дипломатії.

Він підкреслив, що всі спроби США пом’якшити відносини з Білоруссю закінчувалися лише більш агресивною поведінкою Мінська на кордоні з країнами НАТО.

Оголошуючи про майбутню угоду щодо імпорту добрив, Трамп не уточнив, через які країни здійснюватиметься транзит. За його словами, ця угода дозволить американським компаніям платити за добрива менше, ніж зараз при закупівлях у Канади.

Слід зазначити, що у березні цього року адміністрація Трампа зняла санкції з білоруських підприємств, які виробляють калійні добрива – "Білоруської калійної компанії" та "Білоруськалію". Це відбулося в обмін на звільнення групи політичних в’язнів режимом Александра Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що США тиснуть на Україну, вимагаючи зняття обмежень щодо білоруських добрив, які є важливими для фінансування режиму.