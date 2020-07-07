Албания попала в "красный" список Украины: по возвращении нужна обсервация

Албания вошла в украинский список стран "красной зоны" по показателям заболеваемости COVID-19 - это значит, что граждане, которые посещают страну, по возвращении должны пройти 14-дневную обсервацию.

Об этом сообщило государственное агентство развития туризма, пишет "Европейская правда".

"Обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 6 июля. Информация о пяти странах, куда могут улететь на отдых украинцы: в красную зону попала Албания. "Красными" остаются Черногория и Египет", - говорится в сообщении.

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Турция и Хорватия находятся в зеленой зоне.

Граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома".

Кабинет министров своим решением позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из "красной зоны" при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и иметь отрицательный результат.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу по нескольким сервисам: список.

Напоминаем: въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

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