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У Швеції кількість смертельних ДТП впала до рекордно низького рівня

Вівторок, 7 липня 2020, 15:29

Кількість дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками у Швеції знизилось до нового рекордно низького рівня під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

В цілому 96 людей загинули на дорогах Швеції в перші шість місяців 2020 року - на 12 менше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Вперше в першій половині року загинуло щонайменше 100 осіб", - йдеться в новій статистиці Шведського транспортного агентства.

Зниження може бути частково обумовлено обмеженнями на поїздки через коронавірус, які були введені в Швеції в середині березня.

Рух на шведських дорогах скоротився приблизно на 10-20 відсотків в березні-червні в порівнянні з аналогічними місяцями минулого року, тому, що все більше людей працювали з дому і менше відправлялися в далекі поїздки, щоб побачити друзів і родину.

57 людей, які загинули в ДТП цього року, їхали на машині, 17 на мотоциклі, шість на велосипеді і вісім були пішоходами. Чотирнадцять жертв були молодше 20 років, а 16 - 75 років і старше.

Це число нещасних випадків зі смертельними наслідками на 17% нижче в порівнянні з середнім показником за січень-червень за останні п'ять років.

У 1997 році в Швеції була введена політика безпеки дорожнього руху під назвою Vision Zero з довгостроковою метою скоротити число нещасних випадків зі смертельними наслідками до нуля. За останні десятиліття відбулося загальне зниження смертності на дорогах, за винятком 2018 року.

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Швеція інциденти
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