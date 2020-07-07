В Швеции число смертельных ДТП упало до рекордно низкого уровня

Количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в Швеции снизилось до нового рекордно низкого уровня во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В общей сложности 96 человек погибли на дорогах Швеции в первые шесть месяцев 2020 - на 12 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Впервые в первой половине года погибло не менее 100 человек", - говорится в новой статистике Шведского транспортного агентства.

Снижение может быть частично обусловлено ограничениями на поездки из-за коронавируса, которые были введены в Швеции в середине марта.

Движение на шведских дорогах сократилось примерно на 10-20 процентов в марте-июне по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года, потому что все больше людей работали из дома и меньше отправлялись в дальние поездки, чтобы увидеть друзей и семью.

57 человек, погибших в ДТП в этом году, ехали на машине, 17 на мотоцикле, шесть на велосипеде и восемь были пешеходами. Четырнадцать жертв были моложе 20 лет, а 16 из них - 75 лет и старше.

Это число несчастных случаев со смертельным исходом на 17% ниже по сравнению со средним показателем за январь-июнь за последние пять лет.

В 1997 году в Швеции была введена политика безопасности дорожного движения под названием Vision Zero с долгосрочной целью сократить число несчастных случаев со смертельным исходом к нулю. За последние десятилетия произошло общее снижение смертности на дорогах, за исключением 2018 года.