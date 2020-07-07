Саксонія з вересня дозволить масові заходи за участі понад 1000 осіб

Німецька федеральна земля Саксонія з 1 вересня має намір дозволити проведення масштабних заходів за участю понад 1000 осіб.

Про це заявила міністра охорони здоров'я земельного уряду Петра Кьоппінг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За словами міністра, не буде верхньої межі числа відвідувачів, які допускаються на великі заходи, але вона сказала, що, можливо, буде необхідно відстежити їх пізніше в разі необхідності.

Кьоппінг окремо зазначила, що рішення буде поширюватися і на футбольні матчі. Втім, повністю займати місця на стадіоні не дозволять, але "можна буде понад 1000 глядачів".

"На початку нового сезону Бундесліги фанати РБ "Лейпциг" можуть повернутися на стадіон, але тільки якщо буде досягнуто угоди з Німецьким футбольним союзом і всіма іншими учасниками", - додала прессекретар міністра.

Також було оголошено, що з 18 липня ярмарки знову будуть дозволені в Саксонії.