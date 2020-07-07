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Саксония с сентября позволит массовые мероприятия с участием более 1000 человек

Вторник, 7 июля 2020, 16:24

Немецкая федеральная земля Саксония с 1 сентября намерена разрешить проведение масштабных мероприятий с участием более 1000 человек.

Об этом заявила министра здравоохранения земельного правительства Петра Кьоппинг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По словам министра, не будет верхней границы числа посетителей, допускаются на крупные мероприятия, но она сказала, что, возможно, потребуется отследить их позже в случае необходимости.

Кьоппинг отдельно отметила, что решение будет распространяться и на футбольные матчи. Впрочем, полностью занимать места на стадионе не позволят, но "можно будет более 1000 зрителей".

"В начале нового сезона Бундеслиги фанаты СБ "Лейпциг" могут вернуться на стадион, но только если будет достигнуто соглашение с Немецким футбольным союзом и всеми другими участниками", - добавила пресс-секретарь министра.

Также было объявлено, что с 18 июля ярмарки снова будут разрешены в Саксонии.

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