В Італії шістьох нудистів оштрафували на майже 20 тисяч євро

В Італії шестеро осіб, які відпочивали на пляж оголеними, отримали величезні штрафи за образу суспільної моралі.

Про це йдеться в публікації італійського видання Corriere Della Sera, повідомляє "Європейська правда".

Місцева поліція прочісувала пляжі муніципалітету Аббадія-Ларіана на озері Комо пішки і патрульними катерами, щоб забезпечити дотримання заходів соціального дистанціювання.

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Шістьох чоловіків у віці від 43 до 68 років, які відпочивали на двох різних пляжах, поліцейські побачили з патрульного катера.

На кожного з них наклали високий штраф за дії, що суперечать суспільній моралі - по 3300 євро. Таким чином загальна сума штрафу сягнула майже 20 тисяч євро.

Видання відзначило, що шестеро нудистів не мали на собі не лише масок.