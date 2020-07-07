В Італії шістьох нудистів оштрафували на майже 20 тисяч євро
Вівторок, 7 липня 2020, 16:56
В Італії шестеро осіб, які відпочивали на пляж оголеними, отримали величезні штрафи за образу суспільної моралі.
Про це йдеться в публікації італійського видання Corriere Della Sera, повідомляє "Європейська правда".
Місцева поліція прочісувала пляжі муніципалітету Аббадія-Ларіана на озері Комо пішки і патрульними катерами, щоб забезпечити дотримання заходів соціального дистанціювання.
Шістьох чоловіків у віці від 43 до 68 років, які відпочивали на двох різних пляжах, поліцейські побачили з патрульного катера.
На кожного з них наклали високий штраф за дії, що суперечать суспільній моралі - по 3300 євро. Таким чином загальна сума штрафу сягнула майже 20 тисяч євро.
Видання відзначило, що шестеро нудистів не мали на собі не лише масок.
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