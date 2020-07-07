В Италии шестерых нудистов оштрафовали на почти 20 тысяч евро

В Италии 6 человек, которые отдыхали на пляже обнаженными, получили огромные штрафы за оскорбление общественной морали.

Об этом говорится в публикации итальянского издания Corriere Della Sera, сообщает "Европейская правда".

Местная полиция прочесывала пляже муниципалитета Аббадия-Лариана на озере Комо пешком и патрульными катерами, чтобы обеспечить соблюдение мер социального дистанцирования.

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Шестерых мужчин в возрасте от 43 до 68 лет, которые отдыхали на двух разных пляжах, полицейские увидели с патрульного катера.

На каждого из них наложили высокий штраф за действия, противоречащие общественной морали - по 3300 евро. Таким образом, общая сумма штрафа составила около 20 тысяч евро.

Издание отметило, что шестеро нудистов не имели на себе не только масок.





