Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Віцепрем’єрка розказала, які перспективи відкриття кордонів ЄС для українців

У Чехії зіткнулися два пасажирські потяги: є загиблі і десятки поранених

У Єврокомісії назвали країну, чия економіка найкраще переживе пандемію - прогноз

Угорщина поскаржилась Зеленському, що захлинається в карпатському смітті






США погодили продаж Литві шести вертольотів Black Hawk

Вівторок, 7 липня 2020, 17:40

Державний департамент США погодив продаж Литві 6 гелікоптерів UH-60M Black Hawk та пов'язаного устаткування загальною вартістю 380 мільйонів доларів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Як відзначає управління військового співробітництва Міноборони США, Литва зробила запит про придбання гелікоптерів у стандартній американській комплектації з визначеним унікальним устаткуванням та устаткуванням, наданим урядом.

Читайте також
Литва закупить у США вертольоти Black Hawk

"Пропонований продаж підтримає закордонну політику та національну безпеку США, бо допомога з покращенням безпеки союзника по НАТО є важливою для забезпечення миру та стабільності у Європі", - відзначає управління військового співробітництва міноборони США.

Sikorsky UH-60 Black Hawk - американський тактичний багатоцільовий вертоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених та транспортування великогабаритних вантажів.

Нові вертольоти повинні замінити застарілі радянські "Мі-8". Планувалося, що перші американські вертольоти доставлять в Литву наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, у червні Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України до 16 патрульних катерів Mark VI та пов'язаного устаткування на загальну суму у 600 мільйонів доларів. 

Також наприкінці червня Збройні сили України отримали від США ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва США
powered by lun.ua