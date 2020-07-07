США погодили продаж Литві шести вертольотів Black Hawk

Державний департамент США погодив продаж Литві 6 гелікоптерів UH-60M Black Hawk та пов'язаного устаткування загальною вартістю 380 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Як відзначає управління військового співробітництва Міноборони США, Литва зробила запит про придбання гелікоптерів у стандартній американській комплектації з визначеним унікальним устаткуванням та устаткуванням, наданим урядом.

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"Пропонований продаж підтримає закордонну політику та національну безпеку США, бо допомога з покращенням безпеки союзника по НАТО є важливою для забезпечення миру та стабільності у Європі", - відзначає управління військового співробітництва міноборони США.

Sikorsky UH-60 Black Hawk - американський тактичний багатоцільовий вертоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених та транспортування великогабаритних вантажів.

Нові вертольоти повинні замінити застарілі радянські "Мі-8". Планувалося, що перші американські вертольоти доставлять в Литву наприкінці 2024 року.

Нагадаємо, у червні Державний департамент США схвалив можливий продаж уряду України до 16 патрульних катерів Mark VI та пов'язаного устаткування на загальну суму у 600 мільйонів доларів.

Також наприкінці червня Збройні сили України отримали від США ракети FGM-148E, які є однією з останніх модифікацій протитанкових ракет комплексу Javelin.