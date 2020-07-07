В Брюсселі у середу збереться Комісія Україна-НАТО

8 липня в Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО на рівні послів, у якому візьме участь віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Альянсу, пише "Європейська правда".

Перед засіданням з нею зустрінеться генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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7-8 липня Стефанішина перебуває в Брюсселі з першим робочим візитом на посадів віцепрем’єра.

У вівторок вона зустрілася з низкою високопосадовців Єврокомісії, заявивши про домовленість із ЄС якнайшвидше запустити експертну місію у рамках початку переговорів щодо підписання "промислового безвізу".

Раніше Стефанішина розповіла про 5 законів, ухвалення яких у НАТО найбільше чекають від України.