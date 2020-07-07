В Брюсселе в среду соберется Комиссия Украина-НАТО

8 июля в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, в котором примет участие вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Альянса, пишет "Европейская правда".

Перед заседанием с ней встретится генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

7-8 июля Стефанишина находится в Брюсселе с первым рабочим визитом в должности вице-премьера.

Во вторник она встретилась с рядом высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, заявив о договоренности с ЕС как можно быстрее запустить экспертную миссию в рамках начала переговоров по подписанию "промышленного безвиза".

Ранее Стефанишина рассказала о 5 законах, принятия которых в НАТО больше всего ждут от Украины.