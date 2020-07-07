Єврокомісія схвалила пакет підтримки постраждалих від пандемії виноробів

Європейська комісія затвердила пакет заходів на підтримку виноробного сектора, який, як і інші галузі, постраждав в результаті пандемії.

Про це Єврокомісія оголосила на своєму офіційному сайті у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Винороби будуть звільнені від деяких аспектів антимонопольного законодавства ЄС терміном до шести місяців, що дозволить їм спільно планувати виробництво, зберігання і просування продукції.

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Крім того, комісія заявила, що хоче збільшити фінансовий внесок ЄС в фінансування національних програм підтримки виноробів.

Єврокомісія також заявила, що дозволить державам-членам надавати авансові платежі для покриття витрат на зберігання.

"Виноробний сектор є одним з найбільш постраждалих агропродовольчих секторів через швидкі зміни попиту і закриття ресторанів та барів по всьому ЄС, що не було компенсовано домашнім споживанням", - прокоментувала Єврокомісія необхідність підтримки сектора.