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Єврокомісія схвалила пакет підтримки постраждалих від пандемії виноробів

Вівторок, 7 липня 2020, 19:22

Європейська комісія затвердила пакет заходів на підтримку виноробного сектора, який, як і інші галузі, постраждав в результаті пандемії. 

Про це Єврокомісія оголосила на своєму офіційному сайті у вівторок, повідомляє "Європейська правда". 

Винороби будуть звільнені від деяких аспектів антимонопольного законодавства ЄС терміном до шести місяців, що дозволить їм спільно планувати виробництво, зберігання і просування продукції.

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Крім того, комісія заявила, що хоче збільшити фінансовий внесок ЄС в фінансування національних програм підтримки виноробів.

Єврокомісія також заявила, що дозволить державам-членам надавати авансові платежі для покриття витрат на зберігання.

"Виноробний сектор є одним з найбільш постраждалих агропродовольчих секторів через швидкі зміни попиту і закриття ресторанів та барів по всьому ЄС, що не було компенсовано домашнім споживанням", - прокоментувала Єврокомісія необхідність підтримки сектора.

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Єврокомісія Економічна криза
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