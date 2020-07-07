Еврокомиссия одобрила пакет поддержки пострадавших от пандемии виноделов

Европейская комиссия утвердила пакет мер в поддержку винодельческого сектора, который, как и другие отрасли, пострадал в результате пандемии.

Об этом Еврокомиссия объявила на своем официальном сайте во вторник, сообщает "Европейская правда".

Виноделы будут освобождены от некоторых аспектов антимонопольного законодательства ЕС сроком до шести месяцев, что позволит им совместно планировать производство, хранение и продвижение продукции.

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Кроме того, комиссия заявила, что хочет увеличить финансовый вклад ЕС в финансирование национальных программ поддержки виноделов.

Еврокомиссия также заявила, что позволит государствам-членам предоставлять авансовые платежи для покрытия расходов на хранение.

"Винодельческий сектор является одним из наиболее пострадавших агропродовольственных секторов из-за быстрого изменения спроса и закрытия ресторанов и баров по всему ЕС, что не было компенсировано домашним потреблением", - прокомментировала Еврокомиссия необходимость поддержки сектора.