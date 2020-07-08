Кількість заражень коронавірусом у США перевищила 3 мільйони
Кількість підтверджених хворих на коронавірус у США перевищила 3 мільйони.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The New York Times.
За підсумками вівторка, кількість підтверджених випадків коронавірусу у США зросла ще на 54 тисячі людей. Загальна кількість заражень з початку епідемії перевищила 3 мільйони.
У щонайменш 6 штатах – Техасі, Каліфорнії, Міссурі, Монтані, Оклахомі та на Гаваях – добовий приріст випадків побив нові рекорди.
Техас, Аризона та Міссісіпі зареєстрували рекордну добову кількість смертей за увесь час епідемії.
Щоденний приріст заражень зараз складає близько 50 тисяч – удвічі більше, ніж в середині червня. При цьому, значну частку хворих складають люди віком до 40 років.
Починаючи з 26 червня – за 10 днів – в країні зареєстрували майже півмільйона нових випадків.
3 липня США встановили глобальний антирекорд за приростом нових заражень: 55 тисяч за добу.
Хвиля нових випадків змусила декількох губернаторів призупинити плани з відкриття своїх штатів після місяців суворого карантину