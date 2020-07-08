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Количество заражений коронавирусом в США превысило 3 миллиона

Среда, 8 июля 2020, 09:48

Число подтвержденных больных коронавирусом в США превысило 3 миллиона.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Times.

По итогам вторника количество подтвержденных случаев коронавируса в США выросло еще на 54 000 человек. Общее количество заражений с начала эпидемии превысило 3 миллиона.

Минимум в шести штатах - Техасе, Калифорнии, Миссури, Монтане, Оклахоме и на Гавайях - суточный прирост случаев побил новые рекорды.

Техас, Аризона и Миссисипи зарегистрировали рекордное суточное количество смертей за все время эпидемии.

Ежедневный прирост заражений сейчас составляет около 50 000 - вдвое больше, чем в середине июня. При этом значительную часть больных составляют люди в возрасте до 40 лет.

Начиная с 26 июня - за 10 дней - в стране зарегистрировали почти полмиллиона новых случаев.

3 июля США установили глобальный антирекорд по приросту новых заражений: 55 000 в сутки.

Волна новых случаев заставила нескольких губернаторов приостановить планы по открытию своих штатов после месяцев строгого карантина

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Коронавирус США
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