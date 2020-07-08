Партія Меркель прагне заповнити половину ключових партійних посад жінками 

Партія канцлерки Ангели Меркель заявила, що планує ввести квоти для збільшення представництва жінок у керівництві політсили - якщо план втілять у життя, до 2025 року половину ключових партійних посад обійматимуть жінки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Лідери консервативних християнських демократів (ХДС) в середу схвалили плани із введення обов'язкових квот для представництва жінок на керівних постах партії. При цьому лідери партії заявили, що також обговорюються можливі квоти для списків кандидатів на виборах.

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Хоча наразі партію очолює жінка Аннегрет Крамп-Карренбауер, і хоча партія дала Німеччині свою першу канцлерку Ангелу Меркель, жінки складають лише чверть її членів.

Згідно з домовленістю, з 1 січня 2021 року частка жінок на керівних постах на окружному рівні буде доведена до 30%. До початку 2023 року вона збільшена до 40%, а станом на 1 січня 2025 року - до 50%.

Пропозиція все ще має бути схвалена членами партії під час партійної конференції ХДС в грудні.

Джерела, знайомі з переговорами, повідомили агентству AFP, що виключення з обов'язкових квот можуть бути зроблені, "якщо не вистачить жінок, щоб балотуватися на посаду".

Комісія наразі не досягла рішення, що вимагає квоти для кандидатів на місцевих, європейських і національних виборах.