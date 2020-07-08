Партия Меркель стремится заполнить половину ключевых партийных должностей женщинами

Партия канцлера Ангелы Меркель заявила, что планирует ввести квоты для увеличения представительства женщин в руководстве политсилы - если план воплотят в жизнь, к 2025 году половину ключевых партийных должностей будут занимать женщины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Лидеры консервативных христианских демократов (ХДС) в среду одобрили планы по введению обязательных квот для представительства женщин на руководящих постах партии. При этом лидеры партии заявили, что также обсуждаются возможные квоты для списков кандидатов на выборах.

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Хотя пока партию возглавляет женщина Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и хотя партия дала Германии своего первого канцлера-жунщину Ангелу Меркель, женщины составляют лишь четверть ее членов.

Согласно договоренности, с 1 января 2021 года доля женщин на руководящих постах на окружном уровне будет доведена до 30%. К началу 2023 года она будет увеличена до 40%, а по состоянию на 1 января 2025 года - до 50%.

Предложение все еще должно быть одобрено членами партии во время партийной конференции ХДС в декабре.

Источники, знакомые с переговорами, сообщили агентству AFP, что исключение из обязательных квот могут быть сделаны, "если не хватит женщин, чтобы баллотироваться на должность".

Комиссия пока не достигла решения, требующего квоты для кандидатов на местных, европейских и национальных выборах.