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В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу

Середа, 8 липня 2020, 15:15

У Румунії за останню добу зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу від початку епідемії - 555.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi 24.

За останні 24 години було проведено 13 147 тестів і у 555 випадках вони виявилися позитивними. 

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Минулий антирекорд в Румунії був зафіксований 11 квітня і становив 523 нових випадки зараження. Це був єдиний раз, коли був перевищений поріг у 500 нових випадків.

Загалом від початку епідемії в Румунії у 30 175 осіб підтвердили коронавірус. З них видужали 22 284 особи, 1817 померли. Всього проведено 796 484 тестів.

Раніше в середу Австрія винесла попередження про подорожі до Румунії та ще двох країн через погіршення ситуації з коронавірусом там.

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Румунія Коронавірус Епідемія у цифрах
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