В Румынии подтвердили рекордные 555 случаев коронавируса

В Румынии за последние сутки зафиксировали наибольшее количество новых случаев коронавируса с начала эпидемии - 555.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi 24.

За последние 24 часа было проведено 13 147 тестов, и в 555 случаях они оказались положительными.

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Прошлый антирекорд в Румынии был зафиксирован 11 апреля и составил 523 новых случая заражения. Это был единственный раз, когда был превышен порог в 500 новых случаев.

Всего с начала эпидемии в Румынии у 30 175 человек подтвердили коронавирус. Из них выздоровели 22284 лица, 1817 умерли. Всего проведено 796 484 тестов.

Ранее в среду Австрия вынесла предупреждение о путешествиях в Румынию и еще двух стран из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.